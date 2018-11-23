Верховная рада Украины утвердила госбюджет на 2019 год с дефицитом более трех миллиардов долларов. Депутатов торопил спикер Андрей Парубий: бюджет надо было принять до декабря, чтобы получить новые займы от МВФ. Видимо, нардепы вынуждены были снимать стресс: в зале стоял сильный запах перегара.

Верховная рада Украины утвердила госбюджет на будущий год с дефицитом более трех миллиардов долларов. Львиная часть средств — более сорока процентов — будет пущена на погашение внешнего долга.При этом сокращаются расходы на социальные выплаты. В результате прожиточный минимум снизился вдвое в сравнении с 2013 годом, передает "Россия 24".Депутатов торопил спикер Андрей Парубий: бюджет надо было принять до декабря, чтобы получить новые займы от МВФ. И, похоже, народные избранники вынуждены были снимать стресс.Внефракционный депутат Юрий Левченко признался, что в зале заседаний стоял устойчивый запах перегара."Первое, что ощущаешь, когда входишь в зал, это запах перегара в воздухе. Это столько народных депутатов здесь последние несколько часов откровенно наливали и очень хорошо употребляли алкоголь", — сказал он.