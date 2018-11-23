Областные парламентарии обсудили высказывания лидера ЛДПР

Областные парламентарии обсудили высказывания лидера ЛДПРДепутаты регионального ЗакСобрания на заседании 22 ноября обсудили обвинение Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР заявил, что народные избранники давят на губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Однако парламентарии не решились направить официальное письмо в Госдуму, сообщают наши коллеги «».«Предлагаю не направлять письма никуда, по крайней мере, после первого, грубо говоря, наезда на ЗакСобрание. Но хочется обратиться к депутатам Госдумы, особенно к тем, которые представляют другие регионы, а не Владимирскую область. Они не знают о процессах, которые здесь происходят. Хочется, чтобы они не вмешивались в работу ЗС и в работу исполнительной власти», - высказался Владимир Киселев.Член партии «КПРФ» Максим Шевченко заявил, что он не хочет обсуждать высказывания Жириновского, отметив, что оскорбленные партии могут обсудить подобные вопросы на партийном собрании.