Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего

Мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнегоВо Владимире 53-летнего местного жителя признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего, сообщает региональный Следком.Летом прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел во двор одного из жилых домов. На детской площадке он увидел играющих маленьких девочек и, осознавая пагубность своего поступка, совершил действия, характерные для эксгибиционистов.Бабушка одной из девочек увидела это и тут же позвонила в полицию, а другой родственник детей бросился догонять мужчину, который пытался убежать.Потерпевшими признали четверых детей от 8-ми до 10-ти лет. С ними работал психолог.Приговором Октябрьского районного суда мужчине назначено 3,5 года лишения свободы с последующим ограничением свободы на 2 года.