Специалисты учли прогнозы пассажирского трафика и пожелания жителей микрорайона

Специалисты учли прогнозы пассажирского трафика и пожелания жителей микрорайонаВо Владимире появится новый автобусный маршрут с улицы Балакирева. Сейчас там находится конечная остановка троллейбуса №10, но местные жители очень просили запустить в этот «спальный» район еще и автобус.Специалисты учли прогнозы пассажирского трафика и пожелания жителей микрорайона, маршрут протяженностью 12,6 км свяжет Балакирева с Восточным районом Владимира.Автобус №2 впервые поедет в понедельник, 26 ноября, и будет обслуживаться перевозчиком «Владимирпассажиртранс». До конца года маршрут будет работать в тестовом режиме. За это время и компания-перевозчик, и пассажиры должны понять, насколько он востребован жителями.Схема движения автобуса №2:ул.Балакирева - Школа №2 - ул.Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - ул.Белоконской - ул.Тракторная - «Мегаторг» - ПК «Поком» - ул.Электрозаводская - ул.Почаевская - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод - ул.Дмитрия Погодина - Детская больница - Дом мебели - Развлекательный комплекс «Русь-кино» - универмаг «Восток» - ул.Комиссарова - ул.Егорова - Сады на Добросельской - Городская больница №5 - Суздальский пр-т - Детская больница - ул.Дмитрия Погодина - Владимирский химический завод - Князь-Владимирское кладбище - ул.Почаевская - ул.Электрозаводская - ПК «Поком» - «Мегаторг» - ул.Тракторная - ул.Белоконской - Марьинка - Педагогический институт - ул.Красноармейская - Школа №2 - ул.Балакирева.