Урон, который нанес упавший портовый кран авианесущему крейсеру Адмирал Кузнецов, небольшой. Ремонт обойдется не дороже 70 миллионов рублей. Причем часть повреждений и так будет устранено в ходе модернизации корабля.

Урон, который нанес упавший портовый кран авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов", небольшой. Ремонт обойдется не дороже 70 миллионов рублей. Причем часть повреждений и так будет устранено в ходе модернизации корабля, заявил агентству "Интерфакс" глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.Всего судостроители насчитали 52 поломки. Однако среди них есть, например, ограждения, которые все равно надо было менять.Напомним, в 2018 году авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" отправился на ремонт. Ему планируют частично заменить главную энергетическую установку, модернизировать радиоэлектронное оборудование, электросеть, системы ПВО и улучшить летный комплекс. Вернуть корабль на флот обещают в конце 2022 года.Ночью 30 ноября на 82-м судоремонтном заводе произошла авария: затонул плавучий док ПД-30, когда из него выходил "Адмирал Кузнецов". Четыре человека пострадали, один пропал без вести.