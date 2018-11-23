Временно исполняющим обязанности руководителя Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ стал вице-адмирал Игорь Костюков. Ранее он был заместителем начальника ГРУ Игоря Коробова, который ушел из жизни 22 ноября.

Временно исполняющим обязанности руководителя Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ стал вице-адмирал Игорь Костюков. Ранее он был заместителем начальника ГРУ Игоря Коробова, который ушел из жизни 22 ноября, сообщает агентство "Интерфакс".Также сегодня стало известно, что Игоря Коробова похоронят на Троекуровском кладбище.Генерал-полковник Игорь Коробов родился в 1956 году в городе Вязьма. С 1977 года служил в истребительном полку, в 1980 году перешел в Главное разведывательное управление. В 2017 году генерал-полковнику было присвоено звание Героя России.