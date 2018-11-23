Юлия Тимошенко сделала популистское обещание, выполнить которое она никогда не сможет. Лидер партии Батькивщина снова влезла в газовые дела и пообещала снизить цены на голубое топливо в два раза.

Юлия Тимошенко сделала популистское обещание, выполнить которое онаникогда не сможет. Лидер партии "Батькивщина" снова влезла в газовыедела и пообещала снизить цены на голубое топливо в два раза.Для этого народ Украины должен выбрать Тимошенко своим новым президентом."Снижение цены на газ –это не популизм, а просто восстановление справедливости. Я твердогарантирую – цена на украинский газ для людей в первые неделипосле инаугурации нового президента будет снижена в два раза", -сказала Тимошенко во время презентации "Новой социальной доктрины: новые возможности для каждого.Эксперты отмечают, что сделать это будет невозможно.Мало того, через год Киев должен будет поднять цены на газ для населения ещераз, иначе о новых кредитах МВФ можно будет забыть, а старые придется отдаватьпод более высокие проценты. Соглашение с кредиторами подразумевают индексацию газовых тарифов.Последний разукраинское правительство повысило их на 23,5% с 1 ноября. В кабмине хвалились,что им удалось уговорить чиновников из МВФ не повышать тарифы на 60%, кактребовали в международной организации. Пока что с кредиторами достигнуткомпромисс, но, скорее всего, это не надолго.Напомним, чтоЮлию Тимошенко осудили на Украине за подписание газовых контрактов с Россией в бытностьее премьер-министром. Только смена власти в 2014 году позволила оранжевойпринцессе выйти на свободу.Она сразу же вернулась в политику и сейчасфактически начала предвыборную кампанию. Тимошенко занимает уверенное первое местово всех рейтингах, намного опережая президента Петра Порошенко.Президентскиевыборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Окончательного списка кандидатовпока нет, но известно, что в выборах намерены принять участие Юлия Тимошенко ишоумен Владимир Зеленский.