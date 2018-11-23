Пассажир самолета авиакомпании Air Moldova, летевшего из Москвы в Кишинев, попытался открыть дверь авиалайнера на высоте 10 тысяч метров. Инцидент произошел в четверг вечером во время рейса 9U 176. О нем рассказал депутат парламента Молдавии Григорий Новак, летевший этим рейсом.

Пассажир самолета авиакомпании Air Moldova, летевшего из Москвы в Кишинев, попытался открыть дверь авиалайнера на высоте 10 тысяч метров. Инцидент произошел в четверг вечером во время рейса 9U 176. О нем рассказал депутат парламента Молдавии Григорий Новак, летевший этим рейсом в составе президентской делегации."Ко мне подошла стюардесса и попросила о помощи. Она сказала, что один из пассажиров хочет открыть дверь и выпрыгнуть из самолета, — цитирует депутата ТАСС. — Я пошел за ней, отодвинул его от двери, начал его успокаивать так, чтобы не вызвать панику на борту".Пассажир вел себя неадекватно, требовал открыть деверь и не реагировал на попытки его успокоить. Чтобы избежать паники на борту, дебошира пришлось связать, а по приземлению передать сотрудникам полиции. Никто из пассажиров и членов экипажа в результате дебоша не пострадал.