Студия Дисней
представила трейлер к новому полнометражному фильму о приключениях обитателей
африканской саванны. Ремейк мультфильма Король Лев увидит свет летом
следующего года.
Студия "Дисней"
представила трейлер к новому полнометражному фильму о приключениях обитателей
африканской саванны. Ремейк мультфильма "Король Лев" увидит свет летом
следующего года.
Фильм заново
расскажет всем полюбившуюся историю о взрослении льва по имени Симба. Режиссером
нового "Короля Льва" стал Джон Фавро, который в прошлом работал над лентами "Книга
Джунглей" и "Железный человек". Главного героя озвучил актер и музыкант Дональд
Гловер, а львицу Налу –
певица Бейонсе. Известно, что она же и исполнит заглавную песню для картины. Выход
фильма в широкий прокат запланирован на 19 июля 2019 года.
Мультфильм "Король Лев" вышел на экраны в 1994 году. Он завоевал две премии "Оскар", три "Золотых глобуса" и три "Грэмми". Эта картина считается одним из самых успешных проектов в
истории кинематографа.