Студия Дисней представила трейлер к новому полнометражному фильму о приключениях обитателей африканской саванны. Ремейк мультфильма Король Лев увидит свет летом следующего года.

Студия "Дисней"представила трейлер к новому полнометражному фильму о приключениях обитателейафриканской саванны. Ремейк мультфильма "Король Лев" увидит свет летомследующего года.Фильм зановорасскажет всем полюбившуюся историю о взрослении льва по имени Симба. Режиссеромнового "Короля Льва" стал Джон Фавро, который в прошлом работал над лентами "КнигаДжунглей" и "Железный человек". Главного героя озвучил актер и музыкант ДональдГловер, а львицу Налу –певица Бейонсе. Известно, что она же и исполнит заглавную песню для картины. Выходфильма в широкий прокат запланирован на 19 июля 2019 года.Мультфильм "Король Лев" вышел на экраны в 1994 году. Он завоевал две премии "Оскар", три "Золотых глобуса" и три "Грэмми". Эта картина считается одним из самых успешных проектов вистории кинематографа.