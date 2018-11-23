Страшный грохот разбудил сегодня жителей улицы Красная Сосна - рухнул многоэтажный бизнес-центр Северянин. Разбирать его начали еще накануне днем, но, судя по кадрам видео, как-то странно - с середины. Очевидно, строители рассчитывали, что здание сложится пополам и упадет на свободный участок земли за забором. Но к ночи все пошло не так.

Страшный грохот разбудил сегодня жителей улицы Красная Сосна — рухнул многоэтажный бизнес-центр "Северянин". Разбирать его начали еще накануне днем, но, судя по кадрам видео, как-то странно — с середины. Очевидно, строители рассчитывали, что здание сложится пополам и упадет на свободный участок земли за забором. Но к ночи все пошло не так.Здание сложилось, как карточный домик, обломки вылетели на дорогу и едва не раздавили проезжавшие машины — движение там никто так и не перекрыл. Каким-то чудом никто не пострадал, окрестности заволокло дымом и пылью. Этот момент очевидцы успели снять на видео. Как выяснилось, бизнес-центр определили под снос еще несколько месяцев назад. На этом месте собираются строить большой жилой комплекс.