Первые елки и украшения в столице уже появились. Зимний сезон стартует и в московских парках. Посмотреть, как это происходит, теперь можно в режиме онлайн: трансляция начнется в полдень на портале Окно в город. Но лучше, конечно, одеться потеплее и увидеть все своими глазами. Что точно нельзя пропустить?

Первые елки и украшения в столице уже появились. Зимний сезон стартует и в московских парках. Посмотреть, как это происходит, теперь можно в режиме онлайн: трансляция начнется в полдень на портале "Окно в город". Но лучше, конечно, одеться потеплее и увидеть все своими глазами. Что точно нельзя пропустить?До новогодних праздников осталось чуть больше месяца, и традиционно в этот долгожданный сказочный сезон открывают ярмарки. Прикоснуться к волшебному празднику приглашает Музей Москвы — на три дня он превратится в настоящую рождественскую Францию.Ароматный какао, глинтвейн, свежеиспеченные блины и вафли с карамелью — все это можно попробовать на французской ярмарке. Не бывает новогодней сказки без подарков — сотни вариантов, чем порадовать своих близких. А еще — самое время купить елочные украшения, можно даже заказать елку на дом. Для гостей подготовили специальную праздничную программу — бретонские танцы и караоке на французском.В столице официально открыт зимний сезон — катки работают уже в нескольких московских парках. Одна из самых больших ледовых площадок — в Парке Горького, одновременно здесь могут находиться шесть тысяч человек. В этом году каток оформлен в индустриальном стиле и называется "Фабрика счастливых людей". Лед искусственный, так что не растает даже при плюсе.А в столичных театрах продолжается Большой детский фестиваль. В Московском областном ТЮЗе в субботу покажут спектакль по рассказу Тургенева "Бежин луг" — постановку привез Тульский ТЮЗ. Вне конкурсной программы фестиваля — дни детского кино и анимации. В кинотеатре "Иллюзион" покажут современные мультфильмы по мотивам русских сказок."Пикассо & Хохлова" — выставка, посвященная отношениям испанского художника и его первой жены, русской балерины, — открылась в Пушкинском музее. В экспозиции — редкие полотна, фотографии, откровенные письма и даже свадебная клятва. Как эта история любви изменила жизнь Пикассо и какой след оставила в искусстве? Выставка продлится до февраля.Не пропустите "Культурный марафон" в Третьяковской галерее: в воскресенье увидеть великолепные полотна Архипа Куинджи можно бесплатно. Эксперименты и творческие поиски живописца — более 180 полотен. Невероятные сияющие пейзажи — некоторые московский зритель увидит впервые за долгие годы.Самый нежный праздник осени — День матери — в воскресенье отметят в столичных парках. В "Зарядье" — лекции и мастер-классы, в Парке Победы — танцевальный флешмоб и квесты для малышей, а в Таганском парке — конкурсы и концерт. Не забудьте поздравить свою маму — и хороших выходных!