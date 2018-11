Неожиданно слабый спрос на доступную версию iPhone c Face ID и бескрайним экраном — iPhone XR — заставил Apple предложить сотовым операторам в Японии субсидии, чтобы те смогли привлечь покупателей скидками. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Неожиданно слабый спрос на "доступную" версию iPhone c Face ID и "бескрайним" экраном — iPhone XR — заставил Apple предложить сотовым операторам в Японии субсидии, чтобы те смогли привлечь покупателей скидками. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Издание пишет, что покупатели в Японии пока по-прежнему предпочитают разноцветной новинке прошлогодние iPhone 8, которые стоят несколько дешевле. Но уже на следующей неделе благодаря действиям Apple контракты сотовых операторов с включенным в них iPhone XR могут стать для потребителей привлекательнее.Ранее СМИ писали, что спрос на iPhone XR не оправдал ожиданий Apple, в результате чего компании пришлось сокращать заказы у производственных партнеров. Позже выяснилось, что корректировать объемы производства пришлось для всех трех новых моделей, причем на iPhone XR – сразу на треть.∎Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнегочитайте такжеВ другой публикации The Wall Street Journal также сообщает о возобновлении Apple сборки ранее снятого с производства iPhone X. Прошлогодний телефон с появлением новых моделей исчез из официальных магазинов Apple и доступен лишь у ритейлеров, распродающих складские запасы. Однако исследования компании, видимо, показали, что на него есть спрос. Поскольку контракт с Samsung обязывает Apple приобретать определенное количество OLED-дисплеев, а iPhone XS продается хуже ожидавшегося, излишек 5,8-дюймовых панелей попробуют использовать для производства прошлогодней премиальной модели.