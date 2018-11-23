Полузащитник мюнхенской Баварии Хамес Родригес хочет вернуться в мадридский Реал. Колумбийский хавбек находится в клубе из Мюнхена на правах аренды, по окончании которой намерен вновь стать футболистом Королевского клуба.

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес хочет вернуться в мадридский "Реал". Колумбийский хавбек находится в клубе из Мюнхена на правах аренды, по окончании которой намерен вновь стать футболистом "Королевского клуба".Однако, как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на As, этому может воспрепятствовать сама "Бавария", которая имеет приоритетное право на выкуп Хамеса. Для этого им нужно будет раскошелиться на 42 миллиона евро. Срок его аренды истекает по окончании текущего сезона.Кроме того, к колумбийцу также проявляют интерес итальянские "Ювентус" и "Милан", английский "Манчестер Юнайтед" и испанская "Барселона".