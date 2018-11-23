Сторожевой корабль Тикума ВМФ Японии утопил в Восточно-Китайском море свыше 20 снарядов от 20-миллиметровой пушки. Инцидент произошел во время шторма, скорость ветра превышала 40 метров в секунду и боекомплект просто смыло за борт.

Сторожевой корабль "Тикума" ВМФ Японии утопил в Восточно-Китайском море свыше 20 снарядов от 20-миллиметровой пушки. Инцидент произошел во время шторма, скорость ветра превышала 40 метров в секунду и боекомплект просто смыло за борт, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на японские СМИ.Стоит отметить, что 20-миллиметровые снаряды не очень мощные. Даже осколочно-фугасная модификация содержит менее 100 граммов взрывчатки."Тикума" относится к сторожевикам класса "Абукума". Это небольшие корабли: длина – 109 метров, ширина – около 13 метров, водоизмещение – 2000 тонн.Вооружен боевой корабль 76-миллиметровой артиллерийской установкой, торпедами и противокорабельными ракетами "Гарпун". За противовоздушную оборону отвечает система "Фаланга". Это та самая 20-миллиметровая 6-ствольная пушка, чьи снаряды потеряли в море.