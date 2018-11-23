18-летняя любовница рэпера Гуфа уроженка Екатеринбурга Яна Шевцова прервала беременность. Она дала понять, что не жалеет о случившемся.

18-летняя любовница рэпера Гуфа уроженка Екатеринбурга Яна Шевцова прервала беременность. Она дала понять, что не жалеет о случившемся.Отметим, что рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) хранит молчание относительно вскрывшегося романа с 18-летней Яной Шевцовой. А вот сама девушка оказалась куда разговорчивее, собственно, с ее подачи и стало известно об их отношениях.Якобы Яна и Алексей тайно встречались два года и расстались только потому, что та об их романе рассказала подруге. А сейчас стало известно, что Шевцова и вовсе беременна от Долматова. Правда, рожать и воспитывать ребенка от скандально известного рэпера девушка не захотела."Я выпила таблетку более часа назад. Я находилась на раннем сроке беременности. Даже не успела ничего почувствовать и не успела ничего понять. Казалось, что я просто заболела, и мне надо выпить лекарство, чтобы все снова стало хорошо. В общем, стараюсь не думать об этом", – цитирует Яну Шевцову .Напомним, недавно фанатка рэпера из Екатеринбурга Яна Шевцова распространила в Сети переписку с Гуфом и его аудиосообщения, которые недвусмысленно говорят о том, что между молодыми людьми была интимная связь. Самое интересное, что в это же самое время певец строил отношения с солисткой группы А-Студио Кети Топурией. Впрочем, после этого появилась информация, что артисты расстались.Примечательно, что сама Топурия заявила, что уже давно не общается с рэпером, поэтому об этой ситуации ничего не знает. А вот Гуф не намерен так просто расставаться с Кети. "У меня конфликт с моей девушкой. Ты думаешь, у тебя получилось нас поссорить?" – сказал рэпер Яне в аудиосообщении, которое любезно предоставила сама Яна СМИ. Также в беседе с Шевцовой артист отметил, что давал ей деньги за интим. Отметим, что о подлинности сообщений, которые опубликовала Шевцова, пока неизвестно.