Сумма задолженности за электричество и тепло превысила 130 тысяч рублей

Сумма задолженности за электричество и тепло превысила 130 тысяч рублейСудебные приставы совместно с тепловиками устроили рейд по взысканию задолженности по ЖКХ. У одной из жительниц Владимира арестовали автомобиль Chevrolet Lanos. Сумма задолженности за электричество и тепло женщины превысила 130 тысяч рублей. Если в течение 10 дней она не погасит долг, машину продадут с торгов.В этот раз рейдеры посетили злостных неплательщиков Ленинского района, которые должны от 9 до 135 тысяч рублей. Общая задолженность владимирцев за электроэнергию перед владимирскими тепловиками составляет 355 миллионов рублей, а за тепловую энергию – 382 миллиона рублей.Один из должников согласился добровольно погасить часть долга, когда к нему пришел пристав. Ему выдали уведомление о том, что он должен явиться в службу судебных приставов с подтверждением оплаты. В случае неявки его имущество будет арестовано.