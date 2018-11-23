Певица Лолита Милявская сцепилась с блогером Леной Миро, известной своим острым языком и способностью смело вскрывать язвы шоу-бизнеса. В ответ на слова Лолиты о том, что она наконец посмотрела фото Лены, та обратилась к певице, обвинив ее во лжи и заявив, что они давно знакомы.

Певица Лолита Милявская сцепилась с блогером Леной Миро, известной своим острым языком и способностью смело вскрывать язвы шоу-бизнеса. В ответ на слова Лолиты о том, что она "наконец посмотрела" фото Лены, та обратилась к певице, обвинив ее во лжи и заявив, что они давно знакомы.Все началось с того, что Лена Миро на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" высказалась об информации, согласно которой продюсера, бывшего мужа Лолиты Милявской Александра Цекало сняли в столичном ресторане в обществе таинственной молодой брюнетки.И хотя пост был посвящен Цекало, Миро не смогла не пустить пару шпилек в адрес Милявской. Лолита отреагировала на слова Лены. "Наконец посмотрела фото милой, почти с беби-фейсом девушки по фамилии Миро. Если бы не силиконовые "дали", перекрывающие личико на тонкой шейке и фото с намёком на отсутствие личной во всех сферах жизни, была бы вполне приятная девушка. Фигурка хорошая, мастерски подана на рассмотрение предложений. Хочется пожелать ей счастья!" – приводит слова Лолиты Милявской .Далее певица предложила Миро заняться устройством своей личной жизни и написать "что-то позитивное". Лена ответила Лолите. Свое обращение к артистке блогер сделала в своем телеграм-канале. "Лол, ну елки-палки, зачем же так врать? "Увидела фото", а то не ты меня целый год зазывала в свою программу на Первом, на что я отмахивалась ссаными тряпками от тебя! Давай уже я сама буду писать твои ответы мне, а то ты явно несешь что-то несуразное и трудночитаемое!" – уличила во лжи певицу Лена Миро.Затем блогер напомнила Лолите, что в своем посте обсуждала Александра Цекало, а не ее. "И вообще, отстань, ты жирная и старая. Я о Цекало писала, а не про тебя. Чего обиделась-то", – завершила свое обращение блогер.