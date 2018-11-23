Защитник и капитан Реала Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли Ювентус 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос не прошел допинг-тест после финала Лиги чемпионов 2016/17, в котором мадридцы обыграли "Ювентус" 4:1. В анализах испанского футболиста был обнаружен запрещенный ВАДА препарат дексаметазон.Дексаметазон обладает противовоспалительным эффектом и внесен в список запрещенных препаратов. В клубе объяснили прием препарата врачебной ошибкой, сообщает "Спорт-Экспресс". Никаких санкций в отношении капитана "Реала" не последовало.История с дексаметазоном всплыла через полтора года. В прошлом сезоне Рамос снова стал победителем Лиги чемпионов и принимал участие в чемпионате мира.