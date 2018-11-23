Появление нового видео с Петровым и Бошировым – ни что иное, как попытка Терезы Мэй отсрочить свою политическую смерть. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новые кадры пребывания отравителей Скрипалей в Солсбери.

Появление нового видео с Петровым и Бошировым – ни чтоиное, как попытка Терезы Мэй отсрочить свою политическую смерть. Официальныйпредставитель МИД Мария Захарова прокомментировала новые кадры пребывания "отравителей"Скрипалей в Солсбери.Дипломатпосмотрела три короткометражных фильма о городскойинфраструктуре Солсбери и утверждает, что так примитивно правительство ТерезыМэй перебивает повестку брекзита и обсуждение собственной отставки. "Слишкомбанально? Ну, как умеют", – написала Захарова на своейстранице в Facebook.Сенатор и полковник ФСБ в запасе ИгорьМорозов придерживается такого же мнения. В интервью НСН он сказал, чтопоявление новых кадров с Петровым и Бошировым – попытка отвлечь британцев оттемы брекзита."Эта тема сегодня необходима ТерезеМэй, поскольку впереди подписание соглашения с лидерами Европейского союза.Содержание этого соглашения не устраивает политический истеблишментВеликобритании, поэтому нужен сюжет на отвлечение от брекзита", – сказалМорозов.РанееСкотленд-Ярд опубликовалновые видеозаписи с участием Петрова и Боширова, которых Лондон обвиняет вотравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На первом видеофрагменте двое россиян проходятчерез турникет на железнодорожном вокзале, на второмидут мимо автозаправочной станции на улице Уилтон-роуд. Третьявидеозапись сделана на улице Фишертон-стрит.Новые видео по сути ничем не отличаются от ужеопубликованных. Петров и Боширов также спокойно гуляют по Солсбери и несвоершают никаких подозрительных или преступных действий.Британские СМИ ранее утверждали, что под именемБоширова скрывается 39-летний полковник несуществующего ГРУ АнатолийЧепига. А Александр Петров – это военный врач Александр Мишкин. Подозреваемыенашлись в России и дали 25-минутное интервью главреду RT Маргарите Симоньян.Они заявили, что побывали в Солсбери как туристы и ничего не знали ослучившемся.