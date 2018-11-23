Появление нового видео с Петровым и Бошировым – ни что
иное, как попытка Терезы Мэй отсрочить свою политическую смерть. Официальный
представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новые кадры пребывания отравителей
Скрипалей в Солсбери.
Появление нового видео с Петровым и Бошировым – ни что
иное, как попытка Терезы Мэй отсрочить свою политическую смерть. Официальный
представитель МИД Мария Захарова прокомментировала новые кадры пребывания "отравителей"
Скрипалей в Солсбери.
Дипломат
посмотрела три короткометражных фильма о городской
инфраструктуре Солсбери и утверждает, что так примитивно правительство Терезы
Мэй перебивает повестку брекзита и обсуждение собственной отставки. "Слишком
банально? Ну, как умеют", – написала Захарова на своей
странице в Facebook.
Сенатор и полковник ФСБ в запасе Игорь
Морозов придерживается такого же мнения. В интервью НСН он сказал, что
появление новых кадров с Петровым и Бошировым – попытка отвлечь британцев от
темы брекзита.
"Эта тема сегодня необходима Терезе
Мэй, поскольку впереди подписание соглашения с лидерами Европейского союза.
Содержание этого соглашения не устраивает политический истеблишмент
Великобритании, поэтому нужен сюжет на отвлечение от брекзита", – сказал
Морозов.
Ранее
Скотленд-Ярд опубликовал
новые видеозаписи с участием Петрова и Боширова, которых Лондон обвиняет в
отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. На первом видеофрагменте двое россиян проходят
через турникет на железнодорожном вокзале, на второмидут мимо автозаправочной станции на улице Уилтон-роуд. Третья
видеозапись сделана на улице Фишертон-стрит.
Новые видео по сути ничем не отличаются от уже
опубликованных. Петров и Боширов также спокойно гуляют по Солсбери и не
своершают никаких подозрительных или преступных действий.
Британские СМИ ранее утверждали, что под именем
Боширова скрывается 39-летний полковник несуществующего ГРУ Анатолий
Чепига. А Александр Петров – это военный врач Александр Мишкин. Подозреваемые
нашлись в России и дали 25-минутное интервью главреду RT Маргарите Симоньян.
Они заявили, что побывали в Солсбери как туристы и ничего не знали о
случившемся.