Ммолодые люди похищали запасные части и бензин из чужих авто.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей. Молодые люди, 18 и 19 лет, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в начале ноября текущего года подозреваемые в ночное время суток слили бензин в объеме 12 литров из бака чужого автомобиля. О факте противоправного деяния в полицию сообщил местный житель, ставший свидетелем преступления.Получив информацию, в том числе описание примет подозреваемых, сотрудники патрульно-постовой службы провели комплекс оперативных мероприятий и спустя несколько часов задержали фигурантов.Молодые люди в содеянном сознались. В ходе досмотра автомобиля, на котором передвигались подозреваемые, была обнаружена и изъята канистра с бензином.В ходе дальнейшей проверки полицейские установили причастность подозреваемых еще к одному имущественному преступлению – краже аккумуляторной батареи, автомагнитолы и акустических колонок из автомобиля, принадлежащего местному жителю. Ущерб, причиненный собственнику, составил 6 500 рублей.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Проводится проверка подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.