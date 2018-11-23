Жилой комплекс Headliner от группы компаний КОРТРОС стал победителем ежегодной премии по жилой городской недвижимости Urban Awards в номинации Grand Prix как самый яркий и знаковый объект года. Победители были объявлены 22 ноября на торжественной церемонии награждения. В этом году она прошла в юбилейный, 10-й раз. Победителем премии в номинации Жилой комплекс года бизнес-класса стал еще один ЖК от КОРТРОС – Дом Серебряный бор.

Жилой комплекс Headliner от группы компаний стал победителемежегодной премии по жилой городской недвижимости Urban Awards вноминации Grand Prixкак самый яркий и знаковый объект года. Победители были объявлены 22ноября на торжественной церемонии награждения. В этом году она прошла вюбилейный, 10-й раз. Победителем премии в номинации "Жилойкомплекс года бизнес-класса" стал еще один ЖК от "КОРТРОС" – "ДомСеребряный бор".Бренд Headlinerуже стал определенным стандартом и знаком качества. Компания перенесетего на свои проекты в регионах. В Перми строительство ужестартовало. Следующий город – столица Урала Екатеринбург."Пока мы ещедаже не начали строительство комплекса в регионе, вы можете приехать вМоскву, посмотреть и сказать: ага, я и в Перми или Екатеринбурге такбуду жить", – отметил президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.Он напомнил, что Headliner – этоне просто название квартала, а определенный бренд, который компанияхочет внедрить в сознание клиентов. "Мы с самого начала для себя решили,что будем продавать не квадратные метры, а условия жизни", – подчеркнулдевелопер.Headliner– это флагманский объект ГК "КОРТРОС" в Московском регионе, первый внашей стране комплекс жилых небоскребов. Проект представлен 10 корпусамиразной этажности. Доминанта ЖК – 53-этажное здание высотой 175 метров.Этожилье для современных, амбициозных и целеустремленных людей, которыеведут активный образ жизни. У проекта понятная и четкая аудитория:многие из тех, кто покупает здесь квартиры, работают в расположенномпоблизости деловом центре Москва-сити.Жилойкомплекс возводится на территории в шесть гектаров в Центре Москвы вШмитовском проезде. Окна домов квартала выходят на деловой центрМосква-Сити и набережную Москвы-реки. У комплекса хорошая транспортнаядоступность: поблизости находятся станции метро и МЦК "Шелепиха", Третье транспортное кольцо и Кутузовский проспект. Первая очередь комплекса будет сдана в 2019 году, вторая – в 2021.Еще один знаковый московский проект "КОРТРОС" – ЖК "Дом Серебряный бор" – стал победителем Urban Awardsв номинации "Жилой комплекс года бизнес-класса". Комплекс возводитсястроит на северо-западе Москвы, срок сдачи – конец этого года.Здание,состоящее из трех 22-этажных секций, находится рядом с Москвой-рекой,неподалеку от набережной. Фасад дома отделан материалами, имитирующимиструктуру дерева. Благодаря этому ЖК прекрасно вписывается вестественный ландшафт.В премии Urban Award ГК "КОРТРОС" участвует ежегодно. В 2017 и 2018 году финалистом премии стал питерский проект компании – элитный комплекс апартаментов Royal Park. Также помимо квартала Headliner и ЖК "Дом Серебряный бор" в финал премии прошел комплекс апартаментов "Дом № 128".Группакомпаний "КОРТРОС" – один из ведущих девелоперов России. Философиякомпании – создавать удобные городские кварталы со всем необходимым дляжизни и отдыха. ГК присутствует на рынке недвижимости уже более 12 лет.География деятельности "КОРТРОС" включает восемь регионов по всейстране.