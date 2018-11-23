Жилой комплекс Headliner от группы компаний КОРТРОС стал победителем
ежегодной премии по жилой городской недвижимости Urban Awards в
номинации Grand Prix
как самый яркий и знаковый объект года. Победители были объявлены 22
ноября на торжественной церемонии награждения. В этом году она прошла в
юбилейный, 10-й раз. Победителем премии в номинации Жилой
комплекс года бизнес-класса стал еще один ЖК от КОРТРОС – Дом
Серебряный бор.
Жилой комплекс Headliner от группы компаний стал победителем
ежегодной премии по жилой городской недвижимости Urban Awards в
номинации Grand Prix
как самый яркий и знаковый объект года. Победители были объявлены 22
ноября на торжественной церемонии награждения. В этом году она прошла в
юбилейный, 10-й раз. Победителем премии в номинации "Жилой
комплекс года бизнес-класса" стал еще один ЖК от "КОРТРОС" – "Дом
Серебряный бор".
Бренд Headliner
уже стал определенным стандартом и знаком качества. Компания перенесет
его на свои проекты в регионах. В Перми строительство уже
стартовало. Следующий город – столица Урала Екатеринбург.
"Пока мы еще
даже не начали строительство комплекса в регионе, вы можете приехать в
Москву, посмотреть и сказать: ага, я и в Перми или Екатеринбурге так
буду жить", – отметил президент ГК "КОРТРОС" Вениамин Голубицкий.
Он напомнил, что Headliner – это
не просто название квартала, а определенный бренд, который компания
хочет внедрить в сознание клиентов. "Мы с самого начала для себя решили,
что будем продавать не квадратные метры, а условия жизни", – подчеркнул
девелопер.
Headliner
– это флагманский объект ГК "КОРТРОС" в Московском регионе, первый в
нашей стране комплекс жилых небоскребов. Проект представлен 10 корпусами
разной этажности. Доминанта ЖК – 53-этажное здание высотой 175 метров.
Это
жилье для современных, амбициозных и целеустремленных людей, которые
ведут активный образ жизни. У проекта понятная и четкая аудитория:
многие из тех, кто покупает здесь квартиры, работают в расположенном
поблизости деловом центре Москва-сити.
Жилой
комплекс возводится на территории в шесть гектаров в Центре Москвы в
Шмитовском проезде. Окна домов квартала выходят на деловой центр
Москва-Сити и набережную Москвы-реки. У комплекса хорошая транспортная
доступность: поблизости находятся станции метро и МЦК "Шелепиха", Третье транспортное кольцо и Кутузовский проспект. Первая очередь комплекса будет сдана в 2019 году, вторая – в 2021.
Еще один знаковый московский проект "КОРТРОС" – ЖК "Дом Серебряный бор" – стал победителем Urban Awards
в номинации "Жилой комплекс года бизнес-класса". Комплекс возводится
строит на северо-западе Москвы, срок сдачи – конец этого года.
Здание,
состоящее из трех 22-этажных секций, находится рядом с Москвой-рекой,
неподалеку от набережной. Фасад дома отделан материалами, имитирующими
структуру дерева. Благодаря этому ЖК прекрасно вписывается в
естественный ландшафт.
В премии Urban Award ГК "КОРТРОС" участвует ежегодно. В 2017 и 2018 году финалистом премии стал питерский проект компании – элитный комплекс апартаментов Royal Park. Также помимо квартала Headliner и ЖК "Дом Серебряный бор" в финал премии прошел комплекс апартаментов "Дом № 128".
Группа
компаний "КОРТРОС" – один из ведущих девелоперов России. Философия
компании – создавать удобные городские кварталы со всем необходимым для
жизни и отдыха. ГК присутствует на рынке недвижимости уже более 12 лет.
География деятельности "КОРТРОС" включает восемь регионов по всей
стране.