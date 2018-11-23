Рита Дакота рассказала о том, как страдала из-за своего отца-алкоголика. А еще популярная певица сообщила, строит ли она новые романтические отношения после расставания с Владом Соколовским.

Рита Дакота рассказала о том, как страдала из-за своего отца-алкоголика. А еще популярная певица сообщила, строит ли она новые романтические отношения после расставания с Владом Соколовским.Маргарита Герасимович (настоящее имя Риты Дакоты) родилась в Минске, ее воспитывали мама и дедушка. Отец у нее тоже был, но он принадлежал не семье, а зеленому змию. В редкие моменты трезвости Сергей Герасимович был очень деятельным человеком, он какими-то немыслимыми путями доставал семье еду, в которой та нуждалась.Сколько себя помнит Рита, отец всегда пил. "Мой отец был самым большим страхом для меня. У него вообще непереносимость препаратов, ему даже зубы лечили без анестезии. Алкоголь, собственно, это тот яд, который на него действовал очень пагубно. Алкоголизм – это в целом бич современного общества, но там была история гораздо более страшная, то есть там была "белка". Агрессия, неадекват, он мог крушить мебель, зайти ко мне в комнату, когда я готовлюсь к экзаменам, взять мою настольную лампу и завязать ее в узел. Все эти истории, естественно, оставили на мне отпечаток. Как бы я мудро ни старалась относиться к этому, я понимаю, что это болезнь. Это не выбор человека, никто не выбирает быть деструктивным алкоголиком", – цитирует Риту Дакоту .Ее родители развелись, когда Рита была подростком. А ее общение с отцом закончилось в 2004 году. Лишь недавно он вышел на связь с Ритой, предложив встретиться, однако когда она с подарками приехала к нему из Москвы, то обнаружила отца пьяным. "Он открыл мне просто в невменяемом состоянии, ну просто прямо совсем в говно. Я говорила ему в слезах: "Папа, ну почему ты не мог подождать всего один день?! Мы не виделись с тобой десять лет!" Он мне сказал: "Доченька, прости, я алкоголик". И все", – рассказала певица.Тем не менее, Рита звала отца и на свадьбу и на венчание, однако он отказывался. Одним из первых Сергей Герасимович узнал, что скоро станет дедом, однако свою годовалую внучку Мию он пока еще не видел. Рита не исключает возможности все же увидеться с отцом, в середине декабря в Минске у Риты запланирован концерт, она поедет в Белоруссию на день раньше своих музыкантов.Зашла речь и о разводе с Владом Соколовским. Как выяснилось, пара все еще в процессе. О том, чтобы строить отношения с другим мужчиной, она не думает. "У меня роман с собой. Такой необычный партнер, которого, как оказалось, я и не знала никогда. Я первый раз в жизни научилась выстраивать собственные границы, говорить нет, делать то, что я хочу", – призналась певица.При этом Рита сообщила, что ей оказывают знаки внимания мужчины, некоторые и ей нравятся. "Я, честно, не представляю себя в браке больше. Кто-то считает, что это мои травмы, что у меня ещё не заросла рана, что я до сих пор люблю Влада. Но, если честно, мне кажется, что это достаточно осознанное решение, то есть я больше не вижу себя в этой социальной роли. Я попробовала, я там была, и оказалось, что… хотя я не хочу зарекаться", – заключила Рита Дакота.