вчем и нельзя обвинить участницу Дома-2 Анастасию Кочервей, так это в равнодушии зрителей. Одни вспоминают ее прошлое в сфере интимных услуг, другие сочувствуют девушке, которую преследуют неудачи.

вчем и нельзя обвинить участницу "Дома-2" Анастасию Кочервей, так это в равнодушии зрителей. Одни вспоминают ее прошлое в сфере интимных услуг, другие сочувствуют девушке, которую преследуют неудачи.После ухода из одиозного проекта Настя узнала, что беременна от АндреяШабарина. Но она решила не делатьаборт и и стать матерью-одиночкой. Работать, правда, хотела до последнего. Поэтому улетела в Турцию делать закупки одежды для своего шоурума в Москве. Но оказалась в аду!"Я пережила ужасное! – плачет Настя. – Ко мне в номерворвались стражи порядка, когдая была одна. Меня взломали сказали, что я оскверняю их нациюсвоим поведением". В итоге Кочервей посадилив СИЗО. где она почти сутки ничегоне ела. Анастасия утверждает,что у нее отобрали телефон и деньги.Однако самая главная потеря случилась уже послеперевода в колонию. "Там менядаже не кормили,а если и давали еду,то кидали на пол.как собаке, — размазывает слезы Настя. – Я думала,что не вырвусьоттуда. Господи, чегоя только не видела.девочки дрались,ели суп и рис руками.Это был ад! Но самоестрашное – менятам избили,и я потеряла ребенка".Все это время блондинка ждала решения суда. Подругапомогла Насте нанять адвоката. "В колонии хотели, чтобы я пописала каше-то бумаги,но я этогота не делала, —вспоминаетзвезда "Дома-2" —В итоге меня отправили в эмиграционный центр,где тоже была жуть. Там беременные девушки живутпо несколько месяцевбез визы. Нас кормилибромом, из-за чего мы постоянно спали, сейчас я совсем обессилена".Кочервей депортировали в Москву и сегодня она, как сообщает журнал проходит тщательное обследование по поводу выкидыша – это может серьезным образом сказаться на возможности иметь детей в дальнейшем.