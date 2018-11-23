вчем и нельзя обвинить участницу Дома-2 Анастасию Кочервей, так это в равнодушии зрителей. Одни вспоминают ее прошлое в сфере интимных услуг, другие сочувствуют девушке, которую преследуют неудачи.
вчем и нельзя обвинить участницу "Дома-2" Анастасию Кочервей, так это в равнодушии зрителей. Одни вспоминают ее прошлое в сфере интимных услуг, другие сочувствуют девушке, которую преследуют неудачи.
После ухода из одиозного проекта Настя узнала, что беременна от Андрея
Шабарина. Но она решила не делать
аборт и и стать матерью-одиночкой. Работать, правда, хотела до последнего. Поэтому улетела в Турцию делать закупки одежды для своего шоурума в Москве. Но оказалась в аду!
"Я пережила ужасное! – плачет Настя. – Ко мне в номер
ворвались стражи порядка, когда
я была одна. Меня взломали сказали, что я оскверняю их нацию
своим поведением". В итоге Кочервей посадили
в СИЗО. где она почти сутки ничего
не ела. Анастасия утверждает,
что у нее отобрали телефон и деньги.
Однако самая главная потеря случилась уже после
перевода в колонию. "Там меня
даже не кормили,
а если и давали еду,
то кидали на пол.
как собаке, — размазывает слезы Настя. – Я думала,
что не вырвусь
оттуда. Господи, чего
я только не видела.
девочки дрались,
ели суп и рис руками.
Это был ад! Но самое
страшное – меня
там избили,
и я потеряла ребенка".
Все это время блондинка ждала решения суда. Подруга
помогла Насте нанять адвоката. "В колонии хотели, чтобы я пописала каше-то бумаги,
но я этого
та не делала, —
вспоминает
звезда "Дома-2" —
В итоге меня отправили в эмиграционный центр,
где тоже была жуть. Там беременные девушки живут
по несколько месяцев
без визы. Нас кормили
бромом, из-за чего мы постоянно спали, сейчас я совсем обессилена".
Кочервей депортировали в Москву и сегодня она, как сообщает журнал проходит тщательное обследование по поводу выкидыша – это может серьезным образом сказаться на возможности иметь детей в дальнейшем.