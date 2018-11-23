Актриса Наталья Бочкарева стала гостьей программы Судьба человека телеканала Россия 1. Артистка откровенно рассказала о пережитом горе.

Актриса Наталья Бочкарева стала гостьейпрограммы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артистка откровеннорассказала о пережитом горе.Наталья Бочкарева получилавсероссийскую популярность после роли ленивой домохозяйки Даши Букиной всериале "Счастливы вместе". Долгое время артистка ассоциировалась у зрителей именнос этим персонажем, хотя и принимала участие в съемках драматических фильмов.Когда Бочкаревой было 19лет, она получила звонок, который разделил еежизнь на до и после. "Мамебыло 54. Я должна была приехать на Пасху домой. Она упала прямо возледвери, ее нашла соседка, она бредила. Есть мнение, что ее сильнообидели, она перенервничала. Ее забрали в больницу, буквально черезпару часов ее не стало. Мне позвонил сосед и сказал:"У тебя умерла мама". Точка. У меня был шок", – еле сдерживаяслезы отметила Наталья.Смерть матери для артистки и ее семьи стала абсолютной неожиданностью.Родительница звезды не жаловалась на здоровье. Отец Бочкаревой не мог смиритсяс потерей. Через пять лет его тоже не стало.В 2007 году, после семи лет совместной жизни, Наталья связаласвою жизнь с адвокатом по имени Николай. Однако семейную жизнь супругов омрачилстрашный вердикт врачей. Медики поставили актрисе диагноз "бесплодие"."Мои дети выстраданы, мне пять лет говорили, чтоя не смогу иметь детей. Поначалу я лечилась, кучу денегпотратила. Потом все это затягивалось, дошло до того, чтоя не могла без слез смотреть на детей. Я уже пересталалечиться, жила с кошками-собаками, ходила к Матронушке. Видимо, меняуслышали. Я узнала в разгар съемок, что беременна", – поделиласьзвезда.Артистка была наседьмом небе от счастья. У четыпоявился первенец – сын Иван, а через год родилась дочь Мария.К сожалению, появлениедетей не смогло уберечь брак Бочкаревой. Наталья развелась и долгое времяскрывала этот факт от знакомых. Сейчас у звезды новый мужчина, она прячет возлюбленного от прессы.