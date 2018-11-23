Актриса Наталья Бочкарева стала гостьей
программы Судьба человека телеканала Россия 1. Артистка откровенно
рассказала о пережитом горе.
Актриса Наталья Бочкарева стала гостьей
программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артистка откровенно
рассказала о пережитом горе.
Наталья Бочкарева получила
всероссийскую популярность после роли ленивой домохозяйки Даши Букиной в
сериале "Счастливы вместе". Долгое время артистка ассоциировалась у зрителей именно
с этим персонажем, хотя и принимала участие в съемках драматических фильмов.
Когда Бочкаревой было 19
лет, она получила звонок, который разделил ее
жизнь на до и после. "Маме
было 54. Я должна была приехать на Пасху домой. Она упала прямо возле
двери, ее нашла соседка, она бредила. Есть мнение, что ее сильно
обидели, она перенервничала. Ее забрали в больницу, буквально через
пару часов ее не стало. Мне позвонил сосед и сказал:
"У тебя умерла мама". Точка. У меня был шок", – еле сдерживая
слезы отметила Наталья.
Смерть матери для артистки и ее семьи стала абсолютной неожиданностью.
Родительница звезды не жаловалась на здоровье. Отец Бочкаревой не мог смирится
с потерей. Через пять лет его тоже не стало.
В 2007 году, после семи лет совместной жизни, Наталья связала
свою жизнь с адвокатом по имени Николай. Однако семейную жизнь супругов омрачил
страшный вердикт врачей. Медики поставили актрисе диагноз "бесплодие".
"Мои дети выстраданы, мне пять лет говорили, что
я не смогу иметь детей. Поначалу я лечилась, кучу денег
потратила. Потом все это затягивалось, дошло до того, что
я не могла без слез смотреть на детей. Я уже перестала
лечиться, жила с кошками-собаками, ходила к Матронушке. Видимо, меня
услышали. Я узнала в разгар съемок, что беременна", – поделилась
звезда.
Артистка была на
седьмом небе от счастья. У четы
появился первенец – сын Иван, а через год родилась дочь Мария.
К сожалению, появление
детей не смогло уберечь брак Бочкаревой. Наталья развелась и долгое время
скрывала этот факт от знакомых. Сейчас у звезды новый мужчина, она прячет возлюбленного от прессы.