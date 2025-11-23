Освящение и отправка крупнейшей партии гуманитарной помощи от прихожан Владимирской митрополии состоялась 21 ноября, в День Архистратига Михаила, небесного заступника всех воинов.

Освящение и отправка крупнейшей партии гуманитарной помощи от прихожан Владимирской митрополии состоялась 21 ноября, в День Архистратига Михаила, небесного заступника всех воинов. Владимирский митрополит Никандр провёл Божественную литургию во владимирском храме Архангела Михаила, а после богослужения совершил чин освящения гумгруза для передовой. На пожертвования прихожан владимирских храмов приобрели автомобили, мотоциклы, квадроциклы, беспилотники и другую спецтехнику,