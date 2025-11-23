Финансирование образования в 2026 году увеличится на 6,4%.

На заседании комитета по образованию и культуре власти обсудили проект бюджета Владимирской области. Так, на сферу образования в 2026 году планируют выделить свыше 33 млрд рублей, что на 6,4% больше, чем годом ранее.Большую часть денег направят на общеобразовательные учреждения, интернаты и колледжи. В 34 муниципальных и 2 коррекционных школах сделают капитальный ремонт. Также выделят средства на обновление корпусов и общежитий.С учетом нового закона о кадетском образовании 69 млн рублей пойдут на питание, форму и оснащение учебных помещений.Напомним, что .