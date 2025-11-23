Владелица лошадей признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Владимирский Следком. Решением Киржачского районного суда она выплатит штраф и

Владелица лошадей признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Владимирский Следком. Решением Киржачского районного суда она выплатит штраф и компенсацию морального вреда за причинённый вред здоровью ребёнка. Жительница Московской области содержала лошадей на территории подсобного хозяйства своего знакомого в деревне Бухлово Киржачского района. Не имея должной квалификации и регистрации ИП, она за