Изменения вступили в силу с 1 сентября.

Жителям Владимирской области напомнили об изменениях в правилах блокировки денежных средств. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщила о том, что с 1 сентября вступили в силу изменения в УПК России.Так, следователь с согласия руководителя или дознаватель с согласия прокурора могут приостановить денежные операции. Это касается тех сумм, которые подозреваются в том, что они были получены в результате совершения преступления.Не позднее 48 часов до истечения срока блокировки следователь или дознаватель ходатайствует перед судом о наложении ареста. Банки и операторы должны отвечать на запросы не позже трех рабочих дней с момента поступления или в указанный срок.Напомним, что .