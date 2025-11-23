В соответствии с новым приказом Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области от 19 ноября 2025 года №18-Н определён дополнительный

В соответствии с новым приказом Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области от 19 ноября 2025 года №18-Н определён дополнительный перечень площадок для заключения брака в торжественной обстановке. С 2026 года их будет 25. Во Владимире зарегистрировать союз можно будет в Доме культуры молодёжи, в Муроме – на набережной реки