В предстоящую пятилетку парк общественного транспорта в регионе пополнится 252 автобусами и 79 троллейбусами. В настоящее время в регионе действует 438 маршрутов пассажирского транспорта: 162 городского сообщения, 250 – пригородного и 26 междугородного. Их обслуживают 909 автобусов (из них 69% «моложе» 10 лет) и 141 троллейбус (из них 39% не старше 15 лет). Более 99