Молодой мексиканский блогер Хуан Луис Лагунас по прозвищу Пират убит в баре из-за оскорблений в адрес наркобарона. 17-летний юноша прославился в соцсетях своими эпатажными постами и фотографиями.

Молодой мексиканский блогер Хуан Луис Лагунас по прозвищу Пират убит в баре из-за оскорблений в адрес наркобарона. 17-летний юноша прославился в соцсетях своими эпатажными постами и фотографиями с оружием, женщинами, тиграми, автомобилями, стражами порядка и военными. Он также размещал видео с провокационных вечеринок, не скрывая фактов употребления алкоголя и наркотиков.Во время одной из таких вечеринок блогер отпустил грубое сексуальное замечание в адрес наркобарона Немесио Осегеры Сервантеса по кличке Менчо. Он является лидером картеля "Халиско — Новое поколение". Слова Лагунаса были растиражированы в соцсетях, и через некоторое время юноша был убит в баре штата Халиско. Из его тела были извлечены более 15 пуль, сообщает РИА Новости. Убийцы не найдены. Полиция предполагает, что расстрел был актом возмездия.