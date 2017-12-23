Тема сновидений по сей день
окружена ореолом тайны. В то время как психологи в один голос утверждают, что
сны – это не более, чем всплеск подсознательного, то специалисты по
энергетическим практикам считают, что во время сна у каждого человека может
открыться дар ясновидения и вещие сны на самом деле существуют.
Тема сновидений по сей день
окружена ореолом тайны. В то время как психологи в один голос утверждают, что
сны – это не более, чем всплеск подсознательного, то специалисты по
энергетическим практикам считают, что во время сна у каждого человека может
открыться дар ясновидения и вещие сны на самом деле существуют.
Так можно ли во сне увидеть свою
судьбу и как это сделать? На этот вопрос Dni.Ru ответила таролог, психолог и эзотерик Марианна Абравитова.
Предполагать, что вы можете
увидеть свою судьбу просто так в один из дней недели бесполезно. Требуется
более серьезный, осознанный подход. Что важно: настраивать себя мысленно на это
нужно начинать заранее, хотя бы за неделю до той самой ночи, в которую вы
хотели бы увидеть судьбоносное сновидение. "Я предлагаю обставить такой сон
неким ритуалом для того, чтобы некий "разогрев" для бессознательного произошел,
создание антуража, ведь к такому сну требуется медленная и обстоятельная
подготовка. Конечно, сны такого качества мы видим за всю жизнь в лучшем случае
один-два раза, поэтому нужно подойти к этому максимально серьезно", – сказала
Абравитова.
Необходимо выбрать какие-то
обстоятельства, чтобы эта ночь была особенной: либо это должна быть новогодняя
ночь, либо ночь после достижения какого-то знакового возраста, например, 18-ти
лет. Так же, это может быть ночь перед Рождеством. Время для этого тоже должно
быть подходящим, а обстановка – таинственной и даже мистической, вы должны это
почувствовать. Необходимо понимать, что в данный момент вокруг вас происходит
какое-то мистическое действие. Это нужно для того, чтобы мы, выросшие на
историях о рождественских чудесах и других волшебных моментах, подсознательно
воспринимали настоящий момент как "ворота в новую жизнь". Если мы попытаемся
приурочить такой сон к этому сказочному времени, то будем иметь все шансы на
успех.
"С вечера я предлагаю провести
какой-нибудь ритуал. Например, помолиться и попросить высшие силы приоткрыть
завесу тайны. Либо вы можете сами настроиться с помощью медитации или каким-то
другим подходящим вам способом. При правильном и ответственном подходе у вас
все получится! Перед отходом ко сну рекомендую положить рядом с кроватью лист
бумаги и ручку, чтобы записать все увиденное и ничего не забыть. Но вы должны
иметь представление и о том, что делать после того, как увидите заветное
сновидение", – говорит ясновидящая.
А если вдруг во сне вы
столкнулись с чем-то неприятным, чего вы не хотите допускать, не
расстраивайтесь, у вас есть шанс этого избежать, и вы уже знаете как. На другую
ночь настраивайте и себя и просите высшие силы дать вам во сне ответ на вопрос
как избежать предначертанных событий.