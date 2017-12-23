Тема сновидений по сей день окружена ореолом тайны. В то время как психологи в один голос утверждают, что сны – это не более, чем всплеск подсознательного, то специалисты по энергетическим практикам считают, что во время сна у каждого человека может открыться дар ясновидения и вещие сны на самом деле существуют.

Тема сновидений по сей деньокружена ореолом тайны. В то время как психологи в один голос утверждают, чтосны – это не более, чем всплеск подсознательного, то специалисты поэнергетическим практикам считают, что во время сна у каждого человека можетоткрыться дар ясновидения и вещие сны на самом деле существуют.Так можно ли во сне увидеть своюсудьбу и как это сделать? На этот вопрос Dni.Ru ответила таролог, психолог и эзотерик Марианна Абравитова.Предполагать, что вы можетеувидеть свою судьбу просто так в один из дней недели бесполезно. Требуетсяболее серьезный, осознанный подход. Что важно: настраивать себя мысленно на этонужно начинать заранее, хотя бы за неделю до той самой ночи, в которую выхотели бы увидеть судьбоносное сновидение. "Я предлагаю обставить такой соннеким ритуалом для того, чтобы некий "разогрев" для бессознательного произошел,создание антуража, ведь к такому сну требуется медленная и обстоятельнаяподготовка. Конечно, сны такого качества мы видим за всю жизнь в лучшем случаеодин-два раза, поэтому нужно подойти к этому максимально серьезно", – сказалаАбравитова.Необходимо выбрать какие-тообстоятельства, чтобы эта ночь была особенной: либо это должна быть новогодняяночь, либо ночь после достижения какого-то знакового возраста, например, 18-тилет. Так же, это может быть ночь перед Рождеством. Время для этого тоже должнобыть подходящим, а обстановка – таинственной и даже мистической, вы должны этопочувствовать. Необходимо понимать, что в данный момент вокруг вас происходиткакое-то мистическое действие. Это нужно для того, чтобы мы, выросшие наисториях о рождественских чудесах и других волшебных моментах, подсознательновоспринимали настоящий момент как "ворота в новую жизнь". Если мы попытаемсяприурочить такой сон к этому сказочному времени, то будем иметь все шансы науспех."С вечера я предлагаю провестикакой-нибудь ритуал. Например, помолиться и попросить высшие силы приоткрытьзавесу тайны. Либо вы можете сами настроиться с помощью медитации или каким-тодругим подходящим вам способом. При правильном и ответственном подходе у васвсе получится! Перед отходом ко сну рекомендую положить рядом с кроватью листбумаги и ручку, чтобы записать все увиденное и ничего не забыть. Но вы должныиметь представление и о том, что делать после того, как увидите заветноесновидение", – говорит ясновидящая.А если вдруг во сне выстолкнулись с чем-то неприятным, чего вы не хотите допускать, нерасстраивайтесь, у вас есть шанс этого избежать, и вы уже знаете как. На другуюночь настраивайте и себя и просите высшие силы дать вам во сне ответ на вопроскак избежать предначертанных событий.