На лед в форме Ночной хоккейной лиги вышли прославленные игроки сборной СССР - Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и Павел Буре. Компанию им составили президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и глава совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко.

На катке на Красной площади прошел необычный матч. На лед в форме Ночной хоккейной лиги вышли прославленные игроки сборной СССР — Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и Павел Буре.Компанию им составили президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и глава совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко. Взял клюшку в руки и народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.Каждая из команд отметилась забитыми шайбами. В перерывах между периодами хоккеисты отдыхали и обсуждали тактику на следующий отрезок матча за столиками в кафе, передает телеканал "Россия 24".