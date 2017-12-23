Форвард сборной России и клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз объявил старт новогоднего розыгрыша призов в своем Instagram. Своим подписчикам он предложил поучаствовать в новогодней эстафете Поздравь страну. Пятерых победителей ждут ценные призы от хоккеиста.

Форвард сборной России и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" объявил старт новогоднего розыгрыша призов в своем Instagram. Своим подписчикам он предложил поучаствовать в новогодней эстафете "Поздравь страну". Пятерых победителей ждут ценные призы от хоккеиста.Напомним, что Александр Овечкин является основателем движения Putin Team, куда уже вошло большое число известных людей. В преддверии Нового года знаменитый хоккеист решил устроить конкурс, в котором разыграет шайбы с собственным автографом и футболки с фирменной символикой Putin Team.Для участия в "новогодней эстафете" необходимо записать видео с поздравлением для всей страны, выложить его в своем Instagram, проставить тэги #ПоздравьСтрану и #PutinTeam и отметить трех своих друзей, передав им эстафету.Пятерку счастливчиков выберут путем жребия 7 января 2018 года в 16:00 по московскому времени.Всем привет! Недавно я создал общественное движение Putin Team. Это команда людей, которые гордятся Россией и каждый день делают ее сильнее. В наступающем году желаю нашей стране и каждому из вас только победы, на всех фронтах! А чтобы сил и веры в себя было больше – участвуйте в новогодней эстафете #ПоздравьСтрану и получите в подарок шайбу с моей подписью, а также футболку с фирменной символикой Putin Team! Пусть они станут символом ваших грядущих побед! Все, что вам нужно – это: 1. Записать видео с поздравлением для всей страны. 2. Выложить в своем Instagram. 3. Поставить тэги #ПоздравьСтрану и #PutinTeam. 4. Отметить 3 своих друзей и передать им эту эстафету. Пятерых победителей определит жребий 7 января 2018 года в 16:00 по московскому времени. #PutinTeam #КомандаПутина #PTПубликация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 22, 2017 at 11:16 PST