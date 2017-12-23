23.12.2017

2017-12-23 14:40:31

Под Москвой встали электрички

В движении пригородных поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги – сбой. По предварительным данным, ЧП произошло из-за сломанной электрички, передает РБК.



В составе, следовавшем из Москвы, сломался токоприемник. Поезд остановился недалеко от города Домодедово.