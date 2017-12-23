В полной маршрутке девочка лет 5 сидит на коленях у мамы.
- Ма, купи покемона!
- Hет.
- Мамочка, пожалуйста купи покемона!
- Hет.
- Если ты мне не купишь покемона я раскажу папе, что ты дяде Васе на кухне писю целовала.
Весь народ начинает закатываться со смеху. Мама краснеет и выходит с дочкой из микроавтобуса. Заходит мужчина с сыном. Садит его на колени. Мальчик:
- Папа, купи покемона!
Весь народ в истерике. Водитель останавливается и подавив смех говорит мужчине:
- Мужик, лучше купи ему покемона!
еще анекдот!