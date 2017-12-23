Ураган и проливные дожди обрушились на страну на этой неделе, они вызвали наводнения, обвалы и сходы селей. Низинные территории и дороги затоплены. Есть данные и о пострадавших - власти пытаются уточнить их число.

Число погибших в результате сильнейшего шторма на Филиппинах возросло до 90 человек. Десятки жителей числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Reuters.Ураган и проливные дожди обрушились на страну на этой неделе, они вызвали наводнения, обвалы и сходы селей. Низинные территории и дороги затоплены. Есть данные и о пострадавших — власти пытаются уточнить их число. Очевидцы сообщают, что целая деревня оказалась под землей из-за схода оползня, передает телеканал "Россия 24".