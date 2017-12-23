В полицию обратился местный житель с заявлением о пропаже своего автомобиля марки «Тойота Камри». Материальный ущерб составил 1,2 миллиона рублей...

"В ОМВД России по району Очаково-Матвевское обратился местный житель с заявлением о пропаже своего автомобиля марки «Тойота Камри». Мужчина пояснил, что неизвестный в ночное время похитил его машину, припаркованную возле дома на Большой Очаковской улице. Материальный ущерб составил 1,2 миллиона рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Малой Очаковской улице задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний уроженец ближнего зарубежья. Мужчина пояснил, что по просьбе знакомых он, используя специальное техническое устройство, запустил двигатель автомобиля, а затем перегнал его в заранее условленное место.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Автомобиль возвращен законному владельцу.Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание возможных соучастников преступления, продолжаются.Скачать видео