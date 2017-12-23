Инцидент произошел в округе Савай-Мадхопур северо-западного штата Раджастхан. Всего в автобусе находились 50 человек. Местный телеканал сообщает о большом числе пострадавших.

По меньшей мере 27 человек погибли в Индии в результате аварии. Автобус вылетел с моста и упал в реку, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в округе Савай-Мадхопур северо-западного штата Раджастхан.Всего в автобусе находились 50 человек. Телеканал также сообщает о большом числе пострадавших, однако подробная информация об их состоянии не приводится. Причина аварии пока неизвестна, передает ТАСС.