Ведущая Дома−2 Катя Жужа переезжает в Эмираты. Девушка уже давно облюбовала Дубай и даже купила там роскошные апартаменты.

Ведущая "Дома−2" Катя Жужа переезжает в Эмираты. Девушка уже давно облюбовала Дубай и даже купила там роскошные апартаменты.Жужа уверена, что в солнечной стране будет прекрасно себя чувствовать. Кроме того, у звезды телестройки появится возможность чаще выбираться на отдых и даже встречать гостей."В Дубае мне всегда было комфор­тно: вечное лето, любимые магазины и клубы, вкусные рестораны", – рассказала Катя.По словам ведущей, ее дочке Николь тоже нравится заграницей. "Она каждый раз, улетая, спрашивает: "Мама, а когда мы сюда вернемся?". Вот я и решила обзавестись недви­жимостью в этом райском местечке, чтобы останавливаться в собственной квартире", – поделилась девушка.Катя присмотрела апартаменты в элитном небоскребе на побережье. Апартаменты привлекли звезду "Дома-2" масштабностью и раз­витой инфраструктурой."Во дворе есть небольшой парк, детская пло­щадка и даже школа! Моя Николь очень обрадовалась, и мы поду­мали, что можно приезжать в Дубай на пару месяцев, во время которых дочка будет ходить на уроки там", – цитирует Жужу журнал "Дом-2".Квартира телеведущей двух­комнатная. В ней есть гостиная, спальня и кухня. Но гостиную Катя планирует перестроить в детскую, а кухню превратить в зону для приема друзей.