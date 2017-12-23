Ведущая Дома−2 Катя Жужа переезжает в Эмираты. Девушка уже давно облюбовала Дубай и даже купила там роскошные апартаменты.
Ведущая "Дома−2" Катя Жужа переезжает в Эмираты. Девушка уже давно облюбовала Дубай и даже купила там роскошные апартаменты.
Жужа уверена, что в солнечной стране будет прекрасно себя чувствовать. Кроме того, у звезды телестройки появится возможность чаще выбираться на отдых и даже встречать гостей.
"В Дубае мне всегда было комфортно: вечное лето, любимые магазины и клубы, вкусные рестораны", – рассказала Катя.
По словам ведущей, ее дочке Николь тоже нравится заграницей. "Она каждый раз, улетая, спрашивает: "Мама, а когда мы сюда вернемся?". Вот я и решила обзавестись недвижимостью в этом райском местечке, чтобы останавливаться в собственной квартире", – поделилась девушка.
Катя присмотрела апартаменты в элитном небоскребе на побережье. Апартаменты привлекли звезду "Дома-2" масштабностью и развитой инфраструктурой.
"Во дворе есть небольшой парк, детская площадка и даже школа! Моя Николь очень обрадовалась, и мы подумали, что можно приезжать в Дубай на пару месяцев, во время которых дочка будет ходить на уроки там", – цитирует Жужу журнал "Дом-2".
Квартира телеведущей двухкомнатная. В ней есть гостиная, спальня и кухня. Но гостиную Катя планирует перестроить в детскую, а кухню превратить в зону для приема друзей.