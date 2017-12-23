Каждому гражданину России необходимо включиться в реализацию тех задач, которые обозначил президент Владимир Путин. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, выступление главы государства на XVII съезде Единой России можно считать программным.

Каждому гражданину России необходимо включиться в реализациютех задач, которые обозначил президент Владимир Путин. Об этом заявил спикерГосдумы Вячеслав Володин. По его словам, выступление главы государства на XVIIсъезде "Единой России" можно считать программным."Президент определил цели, задачи и свое видение развитиястраны. Россия должна быть справедливым государством с гибкой политическойсистемой, способной противостоять вызовам, с высокотехнологичной экономикой,эффективной медициной и качественным образованием", – сказал председательнижней палаты парламента. Он отметил, что нужно сделать все, чтобы наша страна былаоткрытой ко всему новому несмотря на свою тысячелетнюю историю.В речи главы государства был прямой посыл парламенту обответственности за принимаемые решения, за их целесообразность и качество,уверен Володин. Центральной темой выступления президента, добавил спикер, сталразговор с политической элитой о необходимости постоянного диалога с людьми."Мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь", – пояснил глава нижнейпалаты.На его взгляд, в настоящее время многие государстваиспытывают кризис, поскольку в них отсутствуют сильные лидеры. "Нашейстране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент – ВладимирВладимирович Путин", – подчеркнул спикер Госдумы.Решение главы государства выдвинуться народным кандидатомВолодин назвал очень правильным. По его словам, опираясь на широкие слоинаселения Путин сможет эффективнее решать стоящие перед страной задачи. ГражданеРоссии, подчеркнул председатель нижней палаты, должны включиться визбирательную кампанию президента.Выступая на XVII съезде "Единой России", которыйпрошел 22-23 декабря в Москве, Владимир Путин призвал честно обозначить стоящиеперед Россией проблемы и устранить то, что мешает развитию страны."Ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результатов.Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел", -сказал глава государства.Единороссы поддержали выдвижение Владимира Путина кандидатомна должность главы государства. "Мы окажем вам, Владимир Владимирович,всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем", – сказал председатель"ЕР", премьер-министр Дмитрий Медведев.Президентская гонка в России стартовала в понедельник, 18декабря, с момента опубликования соответствующего постановления СоветаФедерации в "Российской газете". Начиная с этого дня кандидаты отпартий и самовыдвиженцы могут подавать необходимые документы в Центризбирком.Президент Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.Как отметил ранее Вячеслав Володин, такое решение абсолютнологично. По словам Володина, это еще раз подчеркивает, что президент ставит воглаву угла интересы народа и государства. "Он – президент всех россиян,независимо от их партийной принадлежности", – сказал председатель нижнейпалаты, подчеркнув, что с Путиным у страны есть будущее.Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года – в деньчетвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией.