Марию Порошину заметили на спектакле Сережа в МХТ. Позже актриса выложила селфи, высоко оценив работу коллег.

Марию Порошину заметили на спектакле "Сережа" в МХТ. Позже актриса выложила селфи, высоко оценив работу коллег.Мария Порошина вот-вот станет матерью – согласно заключению врачей 45-летняя артистка в ближайшие недели родит пятого ребенка, мальчика. Но, несмотря на беременность, Прошина не оставляет светскую жизнь и вообще старается быть активной. На днях актриса появилась на спектакле "Сережа" по роману Льва Толстого.Как 7days, актриса старалась не привлекать внимание других зрителей, хотя незамеченной, конечно, не осталась. У входа в МХТ она сделала селфи на память, которым позже поделилась в Сети."Талантливо! Красиво! Тонко!" – оценила она работу своих коллег после постановки.По признанию самой Порошиной, несмотря на поздний срок беременности, она продолжает работать. Так, недавно она снялась в ролике для модного бренда верхней одежды. Но работу в кино Мария все-таки временно приостановила.Но, судя по всему. это не надолго и Порошина в декрете не задержится, ведь помимо будущего ребенка у нее есть еще три маленькие дочки. Заботиться о них Марии помогают две няни и мама.Поклонники актрисы тем временем гадают, кто же является отцом будущего сына Порошиной. На днях в СМИ появилась информация, что им является некий близкий друг актрисы, а вовсе не иностранец, как утверждала ранее сама многодетная мать.Как ранее "Дни.ру", Мария Порошина сама оплатила роддом. Согласно инсайдерской информации, актриса намерена родить в элитном госпитале, популярном среди отечественных знаменитостей. Выяснили даже цену – роды класса люкс там стоят в среднем 780 тысяч рублей.