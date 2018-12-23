В очередном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский Автомобилист принимал челябинский Трактор и одержал победу со счетом 3:2.

В очередном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургский "Автомобилист" принимал челябинский "Трактор" и одержал победу со счетом 3:2.В составе победителей шайбы забросили Найджел Доус (5-я минута), Дэн Секстон (26-я) и Никита Трямкин (29-я). У гостей дубль оформил Кристиан Томас (43-я и 45-я минуты).Доус продлил результативную серию до восьми встреч, а "Автомобилист" одержал третью победу подряд. Клуб из Екатеринбурга с 69 очками продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. "Трактор" с 39 баллами идет восьмым.