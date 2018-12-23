Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал наказать чиновников из руководства города Клинцы, отправивших своих детей на отдых за счет благотворительного фонда.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал наказать чиновников из руководства города Клинцы, отправивших своих детей на отдых за счет благотворительного фонда.Поездку в Турцию для 50 детей в марте этого года организовал фонд имени Андрея Карлова, уроженца Клинцов. Делегацию пригласили на церемонию присвоения одной из улиц города Демре имени российского дипломата, убитого террористом в Стамбуле, пишет РИА Новости.Замглавы администрации Клинцов Людмила Лубская заявила местным журналистам, что "дети работников администрации – тоже дети города Клинцы"."Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь, с моральной точки зрения! Заместитель главы администрации Клинцов уже не работает в администрации", — отметил Богомаз.