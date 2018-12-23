Экс-супруга лидера группы Ленинград прокомментировала пост ведущей в Instagram. Матильда Шнурова понимает ситуацию Ксении Собчак.

Экс-супруга лидера группы "Ленинград"прокомментировала пост ведущей в Instagram. Матильда Шнурова понимает ситуациюКсении Собчак.Ранее Собчак поделилась в соцсети своими мыслями по поводусплетен о ее отношениях с мужем Максимом Виторганом. Она попросила людей невмешиваться в их личную жизнь и не судить."Это не ваше дело", – написала Ксения.Пост вызвал бурную реакцию фолловеров и собрал множествокомментариев. Примоединилась к обсуждению и бывшая жена Сергея Шнурова, разводкоторой вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Россияне очень эмоционально и активнообсуждали ее расставание с супругом и смаковали подробности их отношения. "Ох,как я понимаю)", – написала Матильда Ксении.Собчак предложила пользователямсоцсети жить своей жизнью и позволяйте тоже самое делать другим. "Пусть укаждого будет свобода делать свое", – резюмировала Собчак. Многие согласилисьсо знаменитостью. Но были и те, кто считает, что звездный статус Ксениипровоцирует подобные обсуждения. К тому же, поклонники переживают за сохранениесемьи Собчак и Виторгана.Какписали "Дни.ру", ходят слухи, что телеведущая, по словаминсайдеров, теперь проводит свободное время с новым избранником – режиссеромКонстантином Богомоловым. Виторган же выложил в своем профиле фото безобручального кольца, тогда как раньше его не снимал.