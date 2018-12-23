Экс-супруга лидера группы Ленинград
прокомментировала пост ведущей в Instagram. Матильда Шнурова понимает ситуацию
Ксении Собчак.
Экс-супруга лидера группы "Ленинград"
прокомментировала пост ведущей в Instagram. Матильда Шнурова понимает ситуацию
Ксении Собчак.
Ранее Собчак поделилась в соцсети своими мыслями по поводу
сплетен о ее отношениях с мужем Максимом Виторганом. Она попросила людей не
вмешиваться в их личную жизнь и не судить.
"Это не ваше дело", – написала Ксения.
Пост вызвал бурную реакцию фолловеров и собрал множество
комментариев. Примоединилась к обсуждению и бывшая жена Сергея Шнурова, развод
которой вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Россияне очень эмоционально и активно
обсуждали ее расставание с супругом и смаковали подробности их отношения. "Ох,
как я понимаю)", – написала Матильда Ксении.
Собчак предложила пользователям
соцсети жить своей жизнью и позволяйте тоже самое делать другим. "Пусть у
каждого будет свобода делать свое", – резюмировала Собчак. Многие согласились
со знаменитостью. Но были и те, кто считает, что звездный статус Ксении
провоцирует подобные обсуждения. К тому же, поклонники переживают за сохранение
семьи Собчак и Виторгана.
Как
писали "Дни.ру", ходят слухи, что телеведущая, по словам
инсайдеров, теперь проводит свободное время с новым избранником – режиссером
Константином Богомоловым. Виторган же выложил в своем профиле фото без
обручального кольца, тогда как раньше его не снимал.