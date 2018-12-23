Российский атакующий полузащитник Денис Черышев помог Валенсии одержать победу над Уэской в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась ос счетом 2:1 в пользу хозяев.

Российский атакующий полузащитник Денис Черышев помог "Валенсии" одержать победу над "Уэской" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась ос счетом 2:1 в пользу хозяев.Черышев сделал голевую передачу на Даниэля Парехо, когда тот на 25-й минуте открывал счет в матче. Примечательно, что победный гол "Валенсия" забила на четвертой минуте компенсированного ко второму тайму времени.Команда Черышева смогла прервать трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате и подняться на восьмое место в таблице. "Уэска" с восемью баллами идет последней.