Дмитрию Шепелеву, несмотря на обаятельную улыбку, не удалось
возглавить рейтинг самых стильных мужчин России 2018 года. Ведущего шоу На
самом деле не пустили даже в первую пятерку, на первой строке которой
оказался певец Стас Михайлов.
Дмитрию Шепелеву, несмотря на обаятельную улыбку, не удалось
возглавить рейтинг самых стильных мужчин России 2018 года. Ведущего шоу "На
самом деле" не пустили даже в первую пятерку, на первой строке которой
оказался певец Стас Михайлов.
Поразить россиян своим безупречным стилем смогли немногие
представители сильного пола из мира шоу-бизнеса. Дмитрия Шепелева к
законодателям мужской моды не причислишь: его образ высоко оценивает лишь немногим
более 1% опрошенных.
А вошли в пятерку самых стильных, по версии читателей "Комсомольской
правды" Николай Басков, Филипп Киркоров, Константин Хабенский и Андрей
Малахов. Безусловным лидером, как выяснилось, является певец Стас Михайлов.
Певец признался, что никто не помогает ему выбирать стиль.
Михайлов сам делает это – "по наитию, в зависимости от настроения". "За
время моего пребывания на сцене в роли публичного человека, артиста у меня поменялось
очень много образов. Но это не делается специально, это мое ощущение жизни на
данный момент. Как я себя ощущаю, так и одеваюсь", – заявил артист в Тем не менее, судя по итогам голосования читателей,
певцу удалось их впечатлить.
Напомним, в последнее время развиваются отношения Дмитрия
и Екатерины Тулуповой. Скандально известный телеведущий и дизайнер
стали жить вместе, а на днях вышли в свет с двумя детьми.
с Тулуповой сопровождали пятилетний Платон – сына подарила
шоумену певица Жанна Фриске – и Лада, дочь дизайнера от предыдущих
отношений. Папарацци приметили их в Пушкинском музее. Влюбленные с наследниками
посетили выставку живописи и гравюры эпохи Эдо.