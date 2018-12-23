Дмитрию Шепелеву, несмотря на обаятельную улыбку, не удалось возглавить рейтинг самых стильных мужчин России 2018 года. Ведущего шоу На самом деле не пустили даже в первую пятерку, на первой строке которой оказался певец Стас Михайлов.

Дмитрию Шепелеву, несмотря на обаятельную улыбку, не удалосьвозглавить рейтинг самых стильных мужчин России 2018 года. Ведущего шоу "Насамом деле" не пустили даже в первую пятерку, на первой строке которойоказался певец Стас Михайлов.Поразить россиян своим безупречным стилем смогли немногиепредставители сильного пола из мира шоу-бизнеса. Дмитрия Шепелева кзаконодателям мужской моды не причислишь: его образ высоко оценивает лишь немногимболее 1% опрошенных.А вошли в пятерку самых стильных, по версии читателей "Комсомольскойправды" Николай Басков, Филипп Киркоров, Константин Хабенский и АндрейМалахов. Безусловным лидером, как выяснилось, является певец Стас Михайлов.Певец признался, что никто не помогает ему выбирать стиль.Михайлов сам делает это – "по наитию, в зависимости от настроения". "Завремя моего пребывания на сцене в роли публичного человека, артиста у меня поменялосьочень много образов. Но это не делается специально, это мое ощущение жизни наданный момент. Как я себя ощущаю, так и одеваюсь", – заявил артист в Тем не менее, судя по итогам голосования читателей,певцу удалось их впечатлить.Напомним, в последнее время развиваются отношения Дмитрияи Екатерины Тулуповой. Скандально известный телеведущий и дизайнерстали жить вместе, а на днях вышли в свет с двумя детьми.с Тулуповой сопровождали пятилетний Платон – сына подарилашоумену певица Жанна Фриске – и Лада, дочь дизайнера от предыдущихотношений. Папарацци приметили их в Пушкинском музее. Влюбленные с наследникамипосетили выставку живописи и гравюры эпохи Эдо.