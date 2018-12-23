В Великобритании отпущены без предъявления обвинений два человека, задержанные ранее по подозрению в причастности к запуску беспилотников в районе лондонского аэропорта Гатвик. На днях этот аэропорт прекратил принимать и отправлять самолеты из-за двух дронов, регулярно появлявшихся над воздушной гаванью, начиная с вечера 19 декабря.

В Великобритании отпущены без предъявления обвинений два человека, задержанные ранее по подозрению в причастности к запуску беспилотников в районе лондонского аэропорта Гатвик. На днях этот аэропорт прекратил принимать и отправлять самолеты из-за двух дронов, регулярно появлявшихся над воздушной гаванью, начиная с вечера 19 декабря.По словам представителя полиции Сассекса Джейсона Тинглея, оба задержанных полностью сотрудничали со следствием и больше не числятся подозреваемыми в инциденте с беспилотниками в Гатвике. Полиция не намерена раскрывать их личности ввиду того, что задержание кого-либо в рамках расследования еще не означает, что задержанные виновны. По информации "Би-Би-Си", это 47-летний мужчина и 54-летняя женщина.Расследование с целью установления лиц, запускавших беспилотники, будет продолжено, передает РИА Новости. Компания-эксплуатант аэропорта Gatwick Airport Limited предложила награду в 50 тысяч фунтов за информацию, которая поспособствует аресту и наказанию виновников масштабного транспортного хаоса.За три дня из-за действий неизвестных, запускавших дроны, были отменены или направлены в другие аэропорты около тысячи самолетов, что так или иначе коснулось 140 тысяч авиапассажиров. Прием и отправка самолетов в Гатвике возобновились утром в пятницу, 21 декабря.