Нападающий санкт-петербургского Зенита и сборной России по футболу Артем Дзюба вошел в список 100 лучших игроков мира по версии авторитетного испанского издания Marca.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба вошел в список 100 лучших игроков мира по версии авторитетного испанского издания Marca.Российский форвард расположился на 97-й строчке между лучшим бомбардиром Главной лиги США (MLS) нападающим "Атланты" Джозефом Мартинесом (98-е место) и полузащитником дортмундской "Боруссии" Пако Алькасером (96).В этом сезоне Дзюба забил 11 голов в 23 матчах во всех турнирах. На домашнем чемпионате мира нападающий сборной России отметился тремя мячами в пяти играх. После ухода из национальной команды Игоря Акинфеева Дзюба стал капитаном.