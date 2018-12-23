Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко ответил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, который на днях назвал турецкого лидера оккупантом Северного Кипра. Он заявил, что Нетаньяху сеет зло, занимаясь государственным террором.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко ответил премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, который на днях назвал турецкого лидера "оккупантом Северного Кипра, чья армия убивает женщин и детей в курдских поселениях как в Турции, так и за ее пределами".Как заявил возмущенный Эрдоган, Израиль не вправе выступать с обвинениями в адрес других до тех пор, "пока не ответит за собственные злодеяния, преступления против человечности, кровопролитие и разрушения".По его мнению, Нетаньяху "ошибся дверью", обрушившись с критикой не на того политика. Он заявил, что, будучи президентом Турции, делает все возможное для помощи угнетенным."А глава израильского правительства сеет зло, занимаясь государственным террором", — заявил в воскресенье Эрдоган, слова которого приводит "Интерфакс".Турецкий лидер также назвал израильского премьера "жестоким угнетателем" и "лидером террористического государства". Кроме того, Эрдоган обвинил Израиль в "оккупации Палестины".