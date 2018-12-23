До окончания военного положения на территории десяти областей Украины остается неделя. Продавленный с таким трудом после провокации в Керченском проливе сейчас особый режим в стране Петру Порошенко просто необходим, иначе власть ему не сохранить.

До окончания военного положения на территории десяти областей Украины остается неделя. Продавленный с таким трудом после провокации в Керченском проливе сейчас особый режим в стране Петру Порошенко просто необходим, иначе власть ему не сохранить. Для продления — нужна новая провокация, желательно с кровью. Больше всего для этих целей сейчас подходит Донбасс. Там это понимают, чувствуют и внимательно следят за перемещениями украинских военных.Украинские военные концентрируются у границ ДНР. Это Горловка, точнее Гольма, участок ожидаемого прорыва. Украинские военные войска постоянно маневрируют, создают какие-то ложные групповые цели, делают вид, что будут прорывать линию фронта. Постоянно двигается боевая техника, причем тяжелая.Теперь добавилась еще одна напасть — украинские беспилотники. Мы выезжаем на охоту за летательным аппаратом "Лелека", в переводе с украинского – "аист". Он частенько кружит над городом.Беспилотники пытаются обнаружить склады с боеприпасами, горючим, расположения воинских частей в тылу ДНР. Могут сверху и снаряд сбросить.Одна из зенитных установок, которая дежурит вокруг Донецка, чтобы обеспечить его безопасность. В главном штабе ДНР говорят: украинские военные со своими планами опять попадут в окружение и котлы. Раньше ВСУ тоже пытались взять республику в кольцо."Это фактически план 2014 года, с выходом на Шахтерск и границу Российской Федерации. Вторым ударом — с юга — с выходом на российскую границу, с поднятием вверх, чтобы взять в кольцо", — сказал Эдуард Басурин, официальный представитель Минобороны ДНР.Удивительно, будущее украинское наступление солдаты ДНР связывают с надеждой на свою победу и скорое окончание войны."Пусть попробуют. Мы находимся в постоянной боевой готовности, ждем, — говорят военный ДНР. — Это будет их последний рывок. Нужно добить эту гадину и избавить наш народ от затянувшихся страданий".На самом опасном направлении, как всегда, можно встретить легендарного офицера армии ДНР с позывным Железный."Они боятся, неужели украинское руководство прикажет начать наступление именно на наши позиции? А у нас — красная черта, за которую мы, как панфиловцы, не можем отойти: за нами Донецк, Горловка, Енакиево", — сказал Железный."Появился батальон "Донбасс", тот самый, который убивал гражданских людей в районе Шахтерска. Появился так называемый батальон охраны "Шторм". Эти люди были замешаны в убийстве людей на Луганском направлении, теперь здесь находятся", — заявил Эдуард Басурин.Трудно представить, что рядом в тылу — донбасские города, с яркими гирляндами и новогодними елками, с гуляющими детьми, с мирными жителями, которых собираются атаковать. А здесь, в окопах, даже спичку зажигать нельзя — сразу выстрелит снайпер.Настораживающая тишина. Вчера стреляли. Что будет завтра, не ясно. Но война все равно продолжается. Здесь, в Донбассе.